Güneydoğu Asya’dan dijital ekonomi atağı

Google, Temasek ve Bain & Company tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Güneydoğu Asya'nın dijital ekonomileri, "Güneydoğu Asya, dünyadaki diğer bölgelere kıyasla küresel makroekonomik zorlukları daha dirençli bir şekilde atlattı. Tüketici güveni 2023'ün ilk yarısında daha düşük seviyelere geriledikten sonra 2023'ün ikinci yarısında toparlanmaya başlıyor" ifadeleri kullanıldı. Rapor, Güneydoğu Asya'nın dijital ekonomileri, küresel makroekonomik zorluklara rağmen bir yıl öncesine göre %11'lik bir artışla bu yıl toplam işlem değerinde 218 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

Yıllık rapor Güneydoğu Asya'nın dijital ekonomisinin beş ana sektörünü (e-ticaret, seyahat, gıda ve ulaşım, çevrimiçi medya ve dijital finansal hizmetler) analiz etti.

Rapor ayrıca Güneydoğu Asya'nın dijital ekonomisindeki gelirin bu yıl 100 milyar dolara ulaşmasının ve bölgenin toplam işlem değerinden 1,7 kat daha hızlı büyümesinin beklendiğini ortaya koydu.

Temasek'in Güneydoğu Asya Başkanı Fock Wai Hoong, "Güneydoğu Asya'nın dijital ekonomisi gerçekten de karlılığa doğru eşi benzeri görülmemiş bir dönüşün ortasında. Şu anda yüksek kaliteli gelir ve para kazanmaya lazer benzeri bir odaklanma var ve bu inanılmaz derecede sağlıklı" dedi.