Japonya enflasyonla mücadele için milyarlarca dolar harcayacak

Japonya enflasyonla mücadele için 112 milyar doların üzerinde harcama yapmayı planlıyor.

Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, Japon hükümeti yükselen enflasyondan kaynaklanan ekonomik darbeyi hafifletmek için 17 trilyon yenin (112 milyar dolar) büyüklüğünde bir önlem paketi düşünüyor.

Habere göre Japon hükümeti, harcamaları finanse etmek için hükümet mevcut mali yıl için yaklaşık 13,1 trilyon yen büyüklüğünde bir ek bütçe hazırlayacak.

Başbakan Fumio Kishida geçen hafta yaptığı açıklamada, gelir ve konut vergilerinde geçici kesintilerin yanı sıra benzin ve elektrik faturalarını azaltmaya yönelik sübvansiyonları da içeren önlem paketini 2 Kasım'da hazırlamayı umduklarını söylemişti.