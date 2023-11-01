Çin’de imalat sektörü beklenmedik şekilde daraldı

Caixin/S&P Global anketi, Çin'in üçüncü çeyrek gayrisafi yurtiçi hasılasının beklenenden daha iyi büyümesine rağmen imalat sektörünün hala sağlam bir zemine oturmadığını gösterdi.

Caixin/S&P Global imalat PMI endeksi Ekim ayında Eylül ayındaki 50,6 seviyesinden 49,5'e gerileyerek Temmuz ayından bu yana ilk kez daraldı ve analistlerin 50,8 olan tahminlerinin altında kaldı.

Caixin anketine göre, fabrikaların üretimde yeni bir düşüş bildirmesi ve genel satışlardaki yavaş büyümenin zayıf dış taleple azalması nedeniyle veriler imalat koşullarında yeni bir bozulmaya işaret etti.

Çin'de üretilen mallara yönelik yeni ihracat siparişleri dört ay üst üste daraldı.

Caixin Insight Group'ta ekonomist olan Wang Zhe, "Genel olarak, imalatçılar Ekim ayında moralli değildi. Ekonomi dibe vurma işaretleri gösterdi, ancak toparlanmanın temeli sağlam değil. Talep zayıf, birçok iç ve dış belirsizlik devam ediyor ve beklentiler hala nispeten zayıf" dedi.

İmalatçılar üst üste ikinci ay istihdam seviyelerini düşürdü ve işten çıkarma oranı Mayıs ayından bu yana en hızlı şekilde gerçekleşti.

Goldman Sachs analistleri Salı günü yayınladıkları bir notta, işgücü piyasasının üçüncü çeyrekte de zayıflık işaretleri gösterdiğini ve çeşitli PMI'lar altındaki istihdam alt endekslerinin çeyrekte çoğunlukla gerilediğini belirttiler.