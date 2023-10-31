AB turizm sektörünün yatak kapasitesi 29 milyona yaklaştı

Avrupa İstatistik Ofisi, Birlik ülkelerinin toplam turizm işletme sayıları ve yatak kapasitelerine ilişkin 2022 yılı verilerini yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 621 bin 572 turistik işletme var ve bu işletmeler 28 milyon 903 bin yatak kapasitesine sahip.

İtalya, turistik işletme sayısının da yatak kapasitesinin de en yüksek olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Geçen yıl İtalya'da 224 bin 644, Hırvatistan'da 110 bin 493, İspanya'da 56 bin 174, Almanya'da 48 bin 742, Yunanistan'da 30 bin 221, Fransa'da 28 bin 834, Avusturya'da 23 bin 984 turistik işletme faaliyet gösterdi.

Yatak kapasitesi, İtalya'da 5 milyon 200 bin, Fransa'da 5 milyon 59 bin, İspanya'da 3 milyon 771 bin, Almanya'da 3 milyon 611 bin, Hollanda'da 1 milyon 408 bin, Yunanistan'da 1 milyon 279 bin, Hırvatistan'da 1 milyon 127 bin ve Avusturya'da 1 milyon 65 bin olarak kayıtlara geçti.

AB ülkelerindeki turistik işletmelerin toplam yatak kapasitesinin 3'te 1'inden fazlasına İtalya ve Fransa sahip bulunuyor.