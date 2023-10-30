Birleşik Krallık’ta konut fiyatlarında düşüş görüldü

Emlak portalı Zoopla'ya göre, Birleşik Krallık'ta her beş yerel bölgeden dördünde Eylül ayında yıllık bazda fiyat düşüşleri görüldü.

6 ay kadar önce 20'de 1 olan bu oranın 5'te bire yükselmesi yüksek faiz oranlarının piyasaya yansımaya başladığını gösteriyor.

Zoopla İcra Direktörü Richard Donnell, "Konut fiyatlarındaki 2023 boyunca yaşanan mütevazı düşüşler, konut satın alınabilirliğinin daha fazla insanın faydalanabileceği bir seviyeye gelmesinin daha uzun süreceği anlamına geliyor. Gelir artışı nihayet enflasyondan daha hızlı artıyor ancak ipotek oranları %5 veya üzerinde takılı kalmaya devam ediyor" dedi.

Zoopla, konut satışlarının bu yıl 2022'ye kıyasla neredeyse dörtte bir oranında düşmesini ve 2024'te 1 milyonda sabit kalmasını bekliyor.

Rapora göre, İngiltere'de konut fiyatlarındaki düşüşün hızı şu ana kadar ılımlı seyrediyor ve tüm bölgelerde yıllık %5'in altında. Zoopla, fiyatların zayıflayan alım gücüne uyum sağlamaya devam etmesi nedeniyle önümüzdeki aylarda bazı pazarların %5 sınırını aşmasını bekliyor.

Düşen değerler daha zengin alıcılar için bir fırsat sunuyor. Zoopla'ya göre, son beş yıldaki ortalama 5 işlemden 1'ine kıyasla, nakit alıcılar bu yıl 3 ev satışından 1'ini oluşturacak.