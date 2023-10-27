Şili Merkez Bankası faiz indirimine devam etti

Şili Merkez Bankası(BCC) tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 9,50'den yüzde 9,00'a çekildi. Piyasalarda beklenti faizin 75 baz puan indirileceği yönündeydi.

Banka, önceki iki toplantısında sırasıyla 100 ve 75 baz puan faiz indirimleri yapmıştı.

Para Politikası Kurulu, küresel gelişmelerin etkilerini göz önünde bulundurarak, faizde 50 baz puan indirimin enflasyonun yüzde 3 hedefine yaklaşmasıyla tutarlı olacağını belirtti.

Küresel finans piyasalarında artan gerilim nedeniyle Kurul, rezerv yenileme programının askıya alınmasına ve vadeli pozisyonunun kademeli olarak azaltılmasına karar verdi.

Şili'de Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 5,1 olarak açıklandı.