Eski Fed üyesi: Fed faiz oranlarını daha da yükseltebilir

Eski Fed başkan yardımcısı Pimco'nun küresel ekonomi danışmanı Richard Clarida, Bloomberg'in New York'taki 'Future of Fixed Income' konferansında yaptığı konuşmada, "Enflasyondaki ilerleme yaz aylarından bu yana durdu ve işgücü piyasasında gevşeklik görmüyoruz. Fed için iyi haber, beklenen enflasyonun oldukça iyi bir şekilde sabitlenmiş olması" dedi



Clarida, bu hafta başında 10 yıllık getiriyi 2007'den bu yana ilk kez %5'in üzerine çıkaran Hazine piyasasındaki satışların, tahvil arzı, parasal genişlemenin sona ermesi ve "Jay Powell'ın daha uzun süre daha yüksek" mesajı gibi birçok etkeni yansıttığını söyledi.



Clarida, "Tahvil getirileri bu seviyelerde ne kadar uzun süre kalırsa, bu oranların ekonomi üzerindeki etkilerini o kadar fazla göreceğiz" dedi.



Para politikasının daha geniş ekonomiye aktarımının gelişmekte olduğuna dikkat çeken Clarida, şirketlerin "borçlarını vadelendirdiğini ve tüketicilerin düşük 30 yıllık sabit oranlara kilitlendiğini" belirtti.



Fed için daha büyük bir zorluğun faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayacağına karar vermek olabileceğine işaret eden Clarida, "Tartışmanın ilginçleştiği yer, Powell Fed'in faizleri düşürmeye başladığı ve enflasyonun %2'ye geri dönmediği bir durum. Powell %2,1'i istiyor ama bu %2,6, %2,7 de olabilir. Önümüzdeki yaza kadar bu noktaya gelirsek, Fed faizleri düşürmeyi düşünebilir ve bunu enflasyonu %2'ye getirmeden önce yapabilir. Asıl soru, bunun 2024'ün başlarında mı yoksa enflasyonun yapışkanlığını kanıtlamasıyla daha sonra mı gerçekleşeceği" dedi.



Clarida, doların son yıllardaki gücüyle ilgili olarakrda "dolar her 10 yılda bir bu uzun dalgalara girme eğilimindedir. Fed faizleri aşağı doğru ayarladığında, faiz farkları kapanacak ve dolar daha normal bir seviyeye dönecektir" diye konuştu.