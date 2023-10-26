ECB’nin faizi sabit tutması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aşırı fiyatlarla mücadele etmek için son 10 toplantısının her birinde faiz oranlarını yükseltti, ancak geçen ay politika sıkılaştırmanın en hızlı temposunun nihayet bir etki yaratmaya başlaması nedeniyle bir duraklama sinyali verdi. Fiyat baskılarının azalması ve ekonominin yavaşlayarak resesyona girme noktasına gelmesi, faizlerin daha fazla artırılmasını giderek daha da olanaksız hale getiriyor.

Generali Investments'ta kıdemli ekonomist olan Martin Wolburg, "Tartışmanın giderek yeni bir faiz artırımı yapılıp yapılmamasından ziyade bir indirimin zamanlamasına doğru kaydığını düşünüyoruz. Dördüncü çeyreğin de üretimin gerilediği bir çeyrek olabileceği görüşünü giderek daha fazla benimsiyoruz, bu nedenle sonuçta Euro bölgesinin bir resesyona girme olasılığı var ve bu da sonunda para politikasına damgasını vuracak" dedi.

Bazı politika yapıcılar, enflasyonun 2025 yılına kadar %2'ye düşmesinin beklenmediği ve Orta Doğu'daki türbülansın enerji maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceği göz önüne alındığında, "şahin duraklama" ya da daha fazla faiz artışını masada tutan bir rehberlik için istekli.

Diğerleri ise büyüme beklentilerinin o kadar hızlı kötüleştiğini ve AMB'nin veri bağımlılığını vurgulayan "nötr" bir yönlendirme ile daha iyi hizmet vereceğini savunuyor.

ECB'de asıl zorlu tartışma, bazı politika yapıcılar tarafından savunulduğu üzere, bankanın 1,7 trilyon euroluk Pandemik Acil Durum Satın Alma Programı'ndaki (PEPP) tahvil varlıklarının erken azaltılmasının tercih edilip edilmeyeceği konusunda olacak.

ECB, 2024 yılı sonuna kadar itfası gelen tüm tahvillerin ana paralarını bu programa yeniden yatırma sözü vermişti, ancak bazı politika yapıcılar ECB'nin şu anda politikayı sıkılaştırdığı göz önüne alındığında bu taahhüdün aşırı olduğunu düşünüyor.

Pictet Wealth Management ekonomisti Frederik Ducrozet, "ECB'nin artan makroekonomik, jeopolitik ve finansal belirsizlik bağlamında niceliksel sıkılaştırmayı hızlandırmaya yönelik herhangi bir ani karara karşı çıkmasını bekliyoruz. ECB şu anda planlandığı gibi 2024 sonundan önce KEPP yeniden yatırımlarını sona erdirmeyi tercih etse bile, bu büyük ölçüde sembolik olacaktır ve ECB'nin esnek müdahalelere devam etme seçeneğini elinde tutmasını bekleriz" dedi.

Yönetim Konseyi toplantısında gündeme gelebilecek bir başka tartışma da ticari bankalar için asgari rezerv zorunluluklarının artırılması olarak ifade ediliyor. Ancak bu konunun çok öne çıkması beklenmiyor.