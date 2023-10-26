Almanya’da ihracatçıların piyasaya bakışı iyileşti

Ekonomi Araştırma Enstitüsü(ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Ekim ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -11,3 puandan revize edilen -10,8 puan seviyesinden -6,9 puana yükseldi.

Böylece endeks 5 ay üst üste yaşanan düşüşünü sonlandırmış oldu.

ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Yükselişe rağmen, Almanya'nın ihracat ekonomisi ileriye dönük olarak hâlâ oldukça temkinli davranıyor. Birçok şirketin uluslararası pazarlarda rekabet gücünde bir düşüş yaşanıyor." dedi.

Son anket döneminde çok az sektör ihracatının artmasını bekliyor; Deri ürünleri imalatçıları, gıda endüstrisi ve küçük bir ölçüde de kimya endüstrisi bu sektörleri oluşturuyor.

Diğer endüstrilerin çoğu uluslararası ticarette bir düşüş öngörüyor. Otomobil üreticileri arasında olumlu ve olumsuz tepkiler dengede bulunuyor. Birçok makine, ekipman ve elektrikli eşya üreticisi, uluslararası siparişlerin eksikliğinden endişe duyuyor.

Matbaa şirketleri kötümser olmaya devam ediyor.