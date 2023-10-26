Apara Ekonomi ABD ekonomisi 2021 başından bu yana görülen en güçlü büyüme hızına ulaştı
Giriş Tarihi: 26.10.2023 15:45

ABD ekonomisi 2021 başından bu yana görülen en güçlü büyüme hızına ulaştı

ABD ekonomisi 2021 başından bu yana görülen en güçlü büyüme hızına ulaştı

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 oranında büyümesiyle 2021 yılının başından bu yana en güçlü büyüme hızına ulaştı.

ABD ekonomisi tüketici harcamalarındaki artışın etkisiyle 2021 başından bu yana en güçlü büyüme hızına ulaştı. Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 oranında büyüdü.

Beklenti ise büyümenin yüzde 4,7 olacağı yönündeydi.

Üçüncü çeyrekte ABD'de tüketici harcamaları yüzde 4,0 büyüdü.

GSYH deflatörü de üçüncü çeyrekte yüzde 2,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3, seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de çekirdek tüketici fiyat endeksi (PCE) yüzde 2,5 olan beklentilerin altında yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. PCE ise yüzde 2,9 arttı.

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ABD ekonomisi 2021 başından bu yana görülen en güçlü büyüme hızına ulaştı
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