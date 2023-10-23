Japonya’dan ekonomide telafi açıklaması

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ücretlerdeki artışın "hızla yükselen fiyatları" dengelemek için çok yavaş olduğunu kanıtlamasıyla, hükümetin sağlam ekonomik büyümenin yarattığı vergi gelirlerinde beklenen artışın bir kısmını hane halkına iade ederek darbeyi hafifleteceğini söyledi.

Parlamentonun olağanüstü oturumunda konuşan Kishida, "Otuz yıldır maliyetleri düşürmeye odaklanmış bir ekonomide değişim işaretleri görüyoruz. Bu değişimin kalıcı olmasını sağlamak için sürekli ve yapısal ücret artışları sağlamalı ve özel sektör-kamu işbirliği yoluyla yatırımları teşvik etmeliyiz. En büyük önceliği ekonomiye veriyorum" dedi.

Kishida, hükümetin benzin ve kamu hizmetleri maliyetlerini düşürmek için aldığı sübvansiyonları önümüzdeki bahara kadar uzatacağını söyledi ve diğer önlemlerin ayrıntılarının iktidar partisinin vergi panelindeki tartışmalardan sonra kesinleşeceğini sözlerine ekledi.

Kishida, bu tür adımların Japonya'nın deflasyondan tamamen çıkmasını sağlamak için geçici bir tampon olacağını ve ücretleri ve yatırımı artıran şirketler için vergi indirimlerinin eşlik edeceğini söyledi.

Artan enflasyonun ekonomiye ve onay oranlarına zarar vermesi nedeniyle Kishida, olası bir gelir vergisi indirimini de içerebilecek bir ekonomik teşvik paketi hazırlama planlarını açıkladı.