Fed anketinde faiz endişesi

Fed'in 6 ayda bir yayınladığı finansal istikrar raporun Cuma günü yayınlanan son sayısına göre, ankete katılanların dörtte üçü bu iki konuyu yakın vadede öne çıkan riskler olarak gösterdi.

Çin ekonomisinde zayıflık, ankete katılanların %44'ü tarafından en önemli risk olarak gösterildi. Mayıs ayında yayınlanan ankette bu oran yüzde 12 olmuştu. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ise katılımcıları en çok endişelendiren 11'nci konu olabildi.

Anket, Gazze krizi öncesinde tamamlandı.

Fed, yayınladığı finansal istikrar raporunda, hisse senetleri ve gayrimenkul de dahil olmak üzere tarihsel olarak yüksek varlık değerlemeleri de dahil olmak üzere finansal sistem içinde çeşitli kırılganlıklar tespit etti. Fed, özellikle, yüksek ofis boşlukları nedeniyle fiyatlar düşmüş olsa bile ticari gayrimenkul değerlemelerinin yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Ekonominin beklenmedik bir şekilde yavaşlaması halinde, genel olarak yüksek kaldıraç seviyelerinin bazı işletmeleri zorlayabileceği ve hatta batırabileceği konusunda uyarıda bulunan Fed, hafif bir resesyonla birlikte ofis gayrimenkul değerlemelerinde yaşanacak bir düzeltmenin "bazı bölgesel ve topluluk bankaları ve sigorta şirketleri de dahil olmak üzere büyük risklere sahip bir dizi finansal kurum için önemli kayıplara" yol açabileceğini özellikle belirtti.

Rahorda, faiz oranlarındaki artışa rağmen hanehalkı ve işletmelerin borç yüklerinin ılımlı seyrettiğini ortaya koydu. Ancak, düşük kredi puanına sahip borçluların kredi kartları ve otomobil kredileri gibi çeşitli tüketici borcu türlerinde bazı stres belirtileri göstermeye başladığı uyarısında bulunuldu.