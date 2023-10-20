Apara Ekonomi Tesla, ABD'de otomobil fiyatlarını yükseltti
Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:54

Tesla, ABD'de otomobil fiyatlarını yükseltti

Tesla, ABD’de otomobil fiyatlarını yükseltti

Tesla, Model X Plaid dört tekerlekten çekişli modelinin ABD'de fiyatını yükseltti.

Tesla, Model X Plaid dört tekerlekten çekişli modelinin fiyatını ABD'de 89.990 dolardan 94.990 dolara yükseltti.

Bu gelişme, CEO Elon Musk'ın Tesla'nın bir dizi fiyat indirimiyle talebi korumayı başardığını ancak artan faiz oranlarının otomobilleri satın alınamaz hale getirmesinden endişe duyduğunu söylemesinin ardından geldi.

Musk, daha yüksek finansman maliyetlerinin, fiyat indirimlerine rağmen popüler Model Y SUV'un fiyatının tüketiciler için "neredeyse değişmediği" anlamına geldiğini ifade etmişti.

Tesla, bu ayın başlarında ABD'de Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarını düşürmüştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tesla, ABD'de otomobil fiyatlarını yükseltti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz