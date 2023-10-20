İşsizlik oranındaki düşüş faiz artırma olasılığını tetikledi

UBS, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) işsizlik oranında yaşanan beklenmedik düşüşün ardından, Kasım toplantısında faiz artırma olasılığının arttığını öngörüyor.

Ülkede dün açıklanan işgücü verilerine göre, işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya indi.

UBS ekonomisti George Tharenou, faiz oranında artışın gelecek hafta yayımlanacak üçüncü çeyrek döneme ilişkin enflasyon verilerine bağlı olacağına işaret ediyor.

Ekonomist, RBA'nın öngördüğü yüzde 5,25'in üzerinde bir enflasyon rakamının gelmesi durumunda, faizde 25 baz puanlık bir artışa daha gidebileceğini belirtti.

Avustralya'da ikinci çeyrekte tüketici fiyatları yıllık yüzde 6,0 artış gösterdi.

Üst üste dört toplantısında faizi yüzde 4,10 seviyesinde tutan RBA'nın önümüzdeki toplantısı 7 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.