Fed üyesinden enflasyon açıklaması: Fed’in ana görevi...

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonu kontrol etmenin hala Fed'in ana görevi olduğunu söyledi

Bostic, New York'taki bir etkinlikte yaptığı konuşmada. "Enflasyona gelince, bu şimdilik birinci iş" dedi.

Bostic, "Para politikası, ekonomik genişlemelerin sürdürülmesine elverişli geniş koşulların yaratılmasına yardımcı olabilir" dedi. "İşte bu noktada politikamız, genellikle ekonominin sınırlarında yer alan ve servet eşitsizliğinin kısa ucunda bulunanlar için daha iyi işgücü piyasası sonuçlarına katkıda bulunabilir" dedi

Fed'in %2'lik enflasyon hedefini şu anda değiştirmek için bir neden görmediğini belirten Bostic, hedefinin değiştirilmesine karşı olduğunu söyledi.

Bostic konuşmasında, ücretlerde bir fiyat sarmalına dair herhangi bir işaret olmadığını ve ücretlerin arttığı ölçüde bunun işverenlerin çalışanlarını elde tutmasıyla ilgili olduğunu, bunun da bu faktörün enflasyona katkısını körelttiğini anlatktı.

Bostic ayrıca enflasyonun büyük işgücü piyasası aksaklıklarına yol açmadan kontrol edilebileceğini söyledi.