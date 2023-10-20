ABD’de Mortgage faizi 23 yılın zirvesinde kalmayı sürdürdü

ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı üst üste altıncı haftasında da artış gösterdi ve 2000 yılından bu yana en yüksek seviyelerde kalmaya devam etti.

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre, 19 Ekim ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 6 baz puan artışla yüzde 7,63'e çıktı. Böylece oran 2000 yılı Aralık ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyede kaldı.

Freddie Mac'in morgage oranlarına ilişkin haftalık raporu, ülke çapındaki kredi verenlerden alınan başvurulara dayanıyor.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 66 baz puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 7,39'dan yüzde 7,50'ye çıkarken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,69 olarak belirlendi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise 3 baz puan artışla yüzde 6,92 seviyesine geldi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 69 baz puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,83 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 5,99 seviyesinde gerçekleşti.