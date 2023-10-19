İtalyan tahvilleri üzerinde baskı artabilir

Nordea'nın baş analisti Jan von Gerich yayınladığı yatırımcı notunda, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil varlıklarını azaltma hızını artırmaya doğru ilerlediğine dair daha güçlü sinyallerin İtalyan tahvilleri üzerinde baskı yaratabileceğini ve Euro Bölgesi içi tahvil spreadlerinin genişlemesini destekleyebileceğini bildirdi.

Gerich, ECB'nin önümüzdeki Perşembe günü yapacağı para politikası toplantısı öncesinde, "ECB'nin gelecek yılın ilk yarısında Pandemik Acil Durum Satın Alma Programı (PEPP) yeniden yatırımlarını yavaşlatacağını ve ayrıca asgari rezerv gerekliliklerini artıracağını düşünüyoruz" dedi.

Gerich, "İtalyan-Alman devlet tahvili getiri farklarında son dönemde görülen artış göz önüne alındığında, yeniden yatırımlara ilişkin acil bir karar alınması daha az olası görünüyor" ifadelerini de kullandı.