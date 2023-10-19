Çin’de yeni konut fiyatları düşüşünü sürdürdü

Çin'in 70 büyük kentinde yeni konut fiyatları, uzun süredir devam eden emlak çöküşünü tersine çevirmek için hükümetin aldığı önlemlere rağmen Eylül ayında da düştü.

The Wall Street Journal'ın Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, 70 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Eylül ayında Ağustos ayına göre %0,3 düştü. Ağustos ayındaki düşüş %0,29 olmuştu.

70 şehirden 54'ü Eylül ayında konut fiyatlarında düşüş bildirirken, bu sayı Ağustos ayında 52'ydi.

Hesaplamalara göre, bir yıl öncesine göre ortalama konut fiyatları Eylül ayında %0,57 düştü. Ağustos ayında bu oran %0,55 idi.

Bir önceki yıla göre konut fiyatlarında düşüş bildiren şehir sayısı 45 olurken, bu sayı Ağustos ayındaki 44 olmuştu.