Fed üyesinden faiz açıklaması: Nasıl etkileyeceği belirsiz

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzun vadeli faizler yükseldi, bu kesinlikle finansal koşulları sıkılaştırdı. Uzun vadeli faizlere bağlı olmanın zorluğu, bunların hareket edebilmesidir" diye konuşan Barkin, "Getiri eğrisinin uzun ucu hakkında o kadar az şey anlıyorum ki, onları aşırı endekslememeye çalışıyorum. Küresel olarak yaşananlar göz önüne alındığında, bundan üç hafta sonra oranların nerede olacağı konusunda hiçbir fikrim yok" dedi.

Barkin'e göre şu anki zorluk, ekonomik büyümeyi, perakende satışları, istihdam artışını ve hatta enflasyondaki en son okumayı izleyen resmi verilerin, bölgesindeki işletmelerle konuştuğunda duyduğundan çok daha fazla güçlülüğe işaret etmesi. "Bu ikisinin arasını bulmak zor" dedi.

Barkin, bu durumun Fed'in 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde yapılacak toplantısında faiz oranlarını mevcut %5.25-%5.50 aralığında bırakmayı tercih edeceği anlamına gelip gelmediği sorulduğunda, "Kararı toplantıda vereceğiz. Her zaman olduğu gibi iyi bir tartışma yapacağız" yanıtını verdi.