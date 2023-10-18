Apara Ekonomi Çin'de emlak satışlarında çift haneli düşüşler görüldü
Giriş Tarihi: 18.10.2023 09:39 Son Güncelleme: 18.10.2023 10:01

Çin'de emlak satışlarında çift haneli düşüşler görüldü

Çin’de emlak satışlarında çift haneli düşüşler görüldü

Çin'de emlak satışları ve yatırımlarında Eylül ayında çift haneli düşüşler yaşandı.

Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre, Çin'de yüzölçümüne göre emlak satışları Eylül ayında yıllık bazda %19,77 düştü. Düşüş Ağustos ayında %23,95 olmuştu.

Eylül ayında konut satışları, son üç ayın en yüksek seviyesi olan Eylül 2019'a göre 64,73 milyon metrekare daha düşük gerçekleşerek COVID-19 ve hükümetin borçlara yönelik baskısı nedeniyle sektörde derinleşen bir düzeltme yaşandığını gösterdi.

Çin'de yüzölçümüne göre emlak satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla göre daha hızlı bir düşüş gösterdi. 2023'ün ilk 8 ayında yüzde 7,1 olan düşüş 9 ayda yüzde 7,5 seviyesine yükseldi.

2023 yılının ilk dokuz ayında emlak yatırımı, Ocak-Ağustos döneminde %8,8 düştükten sonra bir önceki yıla göre %9,1 azaldı.

Taban alanına göre ölçülen yeni inşaat başlangıçları,Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda %23,4 geriledi. İlk sekiz ayda düşüş %24,4 olmuştu

Çin'deki emlak geliştiricileri tarafından toplanan fonlar Ocak-Ağustos döneminde %12,9 düştükten sonra yıllık bazda %13,5 azaldı.

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Çin'de emlak satışlarında çift haneli düşüşler görüldü
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