ECB baş ekonomisti "Biraz zaman gerekli" diyerek açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, ECB'nin enflasyonun yüzde 2'lik hedefine döndüğünden emin olabilmesi için muhtemelen önümüzdeki bahara kadar zamana ihtiyacı olacağını söyledi.

Hollanda'da yayınlanan Het Financieele Dagblad'a konuşan Lane, "Şahsen 2024 yılı ücret anlaşmaları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım olacak ve birçok ülkenin bu bilgileri yayınlaması için gelecek yılın bahar aylarına kadar beklememiz gerekecek. Dolayısıyla enflasyonun %2'ye geri döneceğine dair yüksek derecede güven duyabilmemiz için biraz zaman geçmesi gerekecek" dedi.

Lane ayrıca, daha büyük ya da kalıcı enflasyon şokları yaşanması halinde ECB'nin daha fazlasını yapmaya açık olması gerektiğini savunarak faiz artırımlarına kapıyı açık tuttu.

Lane, "Ancak bu hedefe ulaşacağımızdan yeterince emin olduğumuzda politikayı normalleştirebiliriz. Ancak bu şu anda bulunduğumuz noktadan oldukça uzakta" dedi.