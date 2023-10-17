Otomobil fiyatları normalleşiyor, emlakta köpük kalktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda fahiş fiyatla mücadele için hükümetin en önemli hedeflerinin başında enflasyon ve deprem bölgeleri olduğunun altını çizerek, "Enflasyonla mücadele topyekûn bir mücadele, Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yapmak bizim görevimiz. Otomotiv sektöründeki aldığımız tedbirlerle burada büyük ölçüde normalleşmeyi sağladık. Emlak sektöründe de köpüğün kalkmasını sağladık" dedi.



Bakan Bolat, İsrail-Hamas çatışmasının Türkiye'nin ihracatı üzerindeki etkisi konusunda, "Bu tür olaylarda ticaret muhakkak etkilenir. Bizim bu ülkelerle ticaretimiz var. Ümidimiz ticaretimizin aksamaması. Şimdi önemli olan akan kanın durdurulması. Türkiye olarak en büyük ağırlığı bu alana veriyoruz" dedi.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hükümet olarak 3 Haziran'da kurulduktan sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetin en önemli hedeflerinin başında birincisi enflasyonla mücadele ve hayat pahalılığının azaltılması ikincisi de deprem bölgelerindeki inşa ve imar faaliyetlerinin hızlandırılarak oradaki depremzede kardeşlerimizin yeniden sıcak yuvalarına dönüşlerinin sağlanıp oraları yeniden yaşanabilir güçlü şehirler olarak ortaya çıkmasını sağlamak.

Enflasyonla mücadele de topyekün bir mücadele. Merkez Bankamızın bir numaralı hedefi fiyat istikarını sağlamak. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kredi maliye para politikaları, Merkez Bankası'nın faiz ve döviz kuru politikaları hep bu amaca yöneliktir.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE HANGİ AŞAMADA?

Ticaret Bakanlığı olarak da bizim üzerimize yüklenen görev ise piyasalarda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler yoluyla mücadele yapmaktır. Bu şekilde enflasyonu azdırmaya çalışan kötü niyetli veya stokçu vurguncu zihniyetli kişilere karşı mücadele etmektir. Biz bu denetimleri il ticaret müdürlükleri bünyesinde denetim elemanlarımız vasıtasıyla yapıyoruz. Bakanlık teftiş kurulu başkanlığındaki denetçilerimiz üzerinden yapıyoruz ve elimizdeki yetki ile sektörlere ve ürünlere yönelik yönetmelikler çıkarıyoruz ve bunların uygulanmasını sağlıyoruz.

KPSS İLE DENETÇİ ALIMI YAPILACAK

Bu anlamda Cumhurbaşkanımızdan aldığımız izinle çok yakında birkaç haftalık süre zarfında ÖSYM üzerinden KPPS ile bin 500 memur alımını gerçekleştireceğiz. Ve onları denetçi olarak hızlıca eğitip piyasaya denetimlere görevlendireceğiz.

Oto fiyatlarının çok fahiş süreçlere çıktığı sıkıntılı bir süreç yaşanmıştı. Aldığımız denetim tedbirleri ve çıkardığımız yönetmeliklerle denetimler sonucu yanlış işlere bulaşanlara kestiğimiz cezalarla bu sektörde çok büyük ölçüde normalleşmeyi sağladıktan sonra aynı şekilde emlak sektöründe de benzeri uygulamalara girdik. Köpüğün kalkmasını sağladık.

İNDİRİM KAMPANYALARI

arekende sektörü ile gıda market gruplarıyla görüşmeler yaptık ve onlara dedik ki siz de fiyat indirimleri kampanyası başlatın.

Cumhuriyetimizin 100. yılına da denk geliyor enflasyonu yenmek için sizin de bu fiyat indirme dalgasına katılmanız gerekiyor çağrısında bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da Kabine toplantılarından sonra bütün sektörlere fiyat indirme çağrılarını yeniledi. Enflasyonlar elimizdeki bütün yetkilerle sonunda kadar mücadele edeceğiz mesajını vermişti. Aldığımız cevaplar çok olumlu. Gıda marketler grupları parekende zincirleri çeşitli kampanyalar açıkladılar.

FİYATLARI TAKİP EDİYORUZ

Biz fiyatları takip ediyoruz. Önceki fiyatı neydi kampanyaya giriyorum deyip de fiyat indirmemezlik yapıyor mu bunları kontrol ediyoruz.

OTOMOBİL SATIŞLARI

Oto satışları Eylül ayıdna 96 bin olarak gerçekleşti birinci el satışta. İkinci el satışlarda da canlılık var. İlan siteleri konusunda da çok önemli kararlar aldık.

MADDİ CEZALARLA KARŞILAŞACAKLAR

Piyasayı şişrme amacıyla manipülatif şekilde ilanlar girenlere karşı kimlik gayrimenkul ve araç doğrulamayı yapmadan o ilanı yayınlamama kuralını getirdik. Yayınlandığı takdirde ilan siteleri sorumlu olacak ve ciddi maddi cezalarla karşılaşacaklar. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz.

HİZMET SEKTÖRÜNE İNDİRİM ÇAĞRISI

İki gün önce hizmet sektörü kuruluşlarına da çağrıda bulundum. Restoranlar kafeler oteller ve diğer hizmet kuruluşları da bu çağrıya icabet etmesini bekliyoruz. Çünkü enflasyonda maalesef hizmet sektöründe TÜFE endeksindeki oranın neredeyse 20 puan üzerinde artışı görüyoruz. O sektörü de unutmadık. Sizin aracılığınızla çağrıda bulunuyorum. Fiyat indirme kampanyasına katılmalarını bekliyoruz. Bir kenarda durup da bize karışılmıyor diye düşünmesinler.

MARKETLERDE İNDİRİM DEVAM EDECEK Mİ?

Bence devam edecek. Çünkü artık enflasyon sayesinde yüksek karlar elde ediyoruz zannının yanlış olduğunu onlar da farkettiler. Çünkü alım gücünü yok ettiğimiz zaman artık bundan sonraa sizden alışveriş yapacak müşteri kalmayacak.

DEPREM BÖLGESİNDE ALINAN TEDBİRLER

İnşaat malzemelerinde fiyat yükseltmeme taahhüdü alındı.

İnşaat sektöründe aşırı kar, fahiş fiyata izin vermeyeceğiz.

DEPREMDE 6 MİLYAR DOLAR İHRACAT KAYBI OLDU

Bu yıl içinde 255 milyar dolar mal ihracatı hedefimiz var

İŞ ADAMLARINA AB VİZESİ

Seçim sonrası AB ile diyalog süreci olumlu ilerliyor. Ankara Anlaşması ile vize serbestisi bizim hakkımız.

Gerekli baskıları yapıyoruz.