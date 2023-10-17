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Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:12

ABD'de tatil sezonu harcamalarının yüzde 14 artması bekleniyor

ABD’de tatil sezonu harcamalarının yüzde 14 artması bekleniyor

ABD'de tatil sezonu harcama beklentileri belli oldu. Yapılan araştırmaya göre, tatil harcamaları bu yıl yüzde 14 artması bekleniyor.

ABD'de tatil sezonu harcamalarının bu yıl geçen yıla göre artması bekleniyor.

Deloitte'un Ağustos sonu ve Eylül başında 4.330 ABD'li yetişkinle yaptığı ankete göre, tatil sezonunda alışveriş yapacakların geçen yıla göre %14 artışla ortalama 1.652 dolar harcayacağı tahmin ediliyor. Yıllık hane geliri 50.000 ile 99.999 dolar arasında olan alışverişçiler bu yıl %26 daha fazla, yani yaklaşık 1.534 dolar harcama yapmaları beklenmekte. 200,000 ve üzeri kazananların ise tatil harcamalarını %22 artarak 3,922'a çıkaracakları öngörülüyor.

Yıllık hane geliri 100.000 ila 199.999 dolar arasında olan Amerikalılar bu yıl yalnızca %2 oranında, yani 2.167 dolar daha fazla harcama yapmayı planlıyorlar.

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ABD'de tatil sezonu harcamalarının yüzde 14 artması bekleniyor
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