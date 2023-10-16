Apara Ekonomi ECB üyesi "Zaferi kutlamak için çok erken" diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:19

ECB üyesi "Zaferi kutlamak için çok erken" diyerek açıkladı

ECB üyesi Zaferi kutlamak için çok erken diyerek açıkladı

ECB Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Nagel, "Enflasyonda zaferi kutlamak için çok erken" ifadelerini kullandı.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel'e göre enflasyonla mücadelesinin sona erdiğini ilan etme noktasına henüz gelinmedi.

IMF'in Marakeş'teki yıllık toplantıları çerçevesinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Nagel, Euro Bölgesinde fiyat baskılarının "çok yüksek" olmaya devam ettiğini ve "yukarı yönlü risklerin hala mevcut olduğunu" söyledi. Nagel, "Zaferi kutlamak için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.

ECB'nin faiz oranlarını "yeterince uzun süre yeterince yüksek" tutması gerektiğini ifade eden Nagel, "Enflasyon canavarının ehlileştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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ECB üyesi "Zaferi kutlamak için çok erken" diyerek açıkladı
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