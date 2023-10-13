Fed üyesi: Faiz oranları uzun süre yüksek kalabilir

Boston Fed Başkanı Susan Collins, ekonominin gücünün kısa vadeli faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalmaya devam etmelerine kapı açtığını söyledi.

Collins, "Ekonomide gördüğümüz direnç, benim görüşüme göre faiz oranlarının muhtemelen daha uzun süre yüksek kalmasının nedenlerinden biri" dedi.

Konuşmasında son enflasyon verilerinin fiyat istikrarının yeniden sağlanmasına yönelik dengesiz ilerlemenin altını çizdiğini de belirten Collins, Fed'in fiyat baskılarını %2 hedefine geri döndürmek için faiz oranlarını tekrar yükseltmek zorunda kalabileceği görüşünü yineledi.

"Bu döngünün zirvesinde ya da zirveye çok yakın olabileceğimize inanıyorum, ancak daha fazla sıkılaştırmayı henüz masadan kaldırmayacağım" diye konuşan Collins, kendi görüşünün Eylül ayındaki Fed toplantısında yetkililerin ortak görüşüyle örtüştüğünü ve şu anda %5,25-%5,5 olan federal fon oranı hedef aralığında bu yıl bir artırım daha yapılacağını belirtti.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nde bu yıl oy hakkı bulunmayan Collins, son zamanlarda tahvil piyasası getirilerindeki bir sıçramanın merkez bankası üzerindeki faiz artırımı baskısını azaltabileceğini savunan diğer Fed yetkililerinin görüşlerine de katıldı.

Collins, getirilerdeki artışın devam etmesi halinde, "yakın vadede para politikasının daha da sıkılaştırılması ihtiyacını muhtemelen azaltacaktır. Bu durum, bu sıkılaştırma döngüsü için federal fon oranlarının zirvesine çok yakın olduğumuz ve belki de zirvede olduğumuz görüşümü güçlendiriyor" diye konuştu.

Collins, Eylül ayı TÜFE verilerinin ardından yaptığı konuşmada, "Bugün açıklanan TÜFE, fiyat istikrarının yeniden sağlanmasının zaman alacağını hatırlatıyor" dedi ve enflasyonun hedefe geri dönüş yolunda sürdürülebilir bir şekilde ilerleyip ilerlemediğinin bir soru işareti olmaya devam ettiğini söyledi.

Konuşmasında ekonomide yumuşak inişin mümkün olduğu görüşünü yineleyen Collins., "Faaliyetlerde düzenli bir yavaşlama ve işgücü talebi ile arzı arasındaki uyumsuzluğu gidermek için işsizlik oranında sadece ılımlı bir artışla fiyat istikrarının yeniden sağlanabileceği konusunda iyimserim" dedi.

Collins ayrıca ticari gayrimenkulde büyük bir sorun görmediğini ancak izlediğini belirtirken, Fed'in Banka Vadeli Fonlama Programı'nın ömrünü önümüzdeki baharın ötesine uzatıp uzatmayacağına henüz karar vermediğini kaydetti.