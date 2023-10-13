Apara Ekonomi Bundesbank Başkanı: Almanya Avrupa'nın hasta adamı değil
Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:19

Bundesbank Başkanı: Almanya Avrupa'nın hasta adamı değil

Bundesbank Başkanı: Almanya Avrupa’nın hasta adamı değil

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, "Büyüme bu yıl iyi değil, ancak Almanya Avrupa'nın hasta adamı da değil" ifadelerini kullandı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, CNBC'ye verdiği demeçte, büyümenin "bu yıl için iyi olmadığını" kabul etmekle birlikte, Almanya'nın Avrupa'nın hasta adamı olmadığını söyledi.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF Dünya Bankası yıllık toplantısında konuşan Nagel, Almanya'nın mevcut ekonomik durumunu en son "hasta adam" olarak tanımlandığı dönemle karşılaştırmamamız gerektiğini söyledi.

Nagel, "Bu tamamen farklı, farklı bir durum. Gerekli bazı yapısal değişiklikler var, ancak örneğin işgücü piyasasını ele alırsak, ekonomiyi hala aşağı yukarı tam istihdamla yönetiyoruz. Bir şeyler yapmamız gerektiğine dair bir anlayış olduğuna inanıyorum ama biz Avrupa'nın hasta adamı değiliz" dedi.

Nagel, "Bu yıl için durum iyi değil, ancak gelecek yıl için büyüme geri geliyor" diye ekledi.

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Bundesbank Başkanı: Almanya Avrupa'nın hasta adamı değil
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