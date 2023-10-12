İngiliz bankaları hane halkının krediye erişiminde düşüş bekliyor

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bankaların üçüncü çeyreğindeki kredi koşullarını ve dördüncü çeyreğe ilişkin beklentilerini içeren Kredi Koşulları Anketi'ne göre, ülkede hane halkına sağlanan krediler, üçüncü çeyrekte azaldı.

Bankalar, dördüncü çeyrekte de krediye erişimde hafif azalma görülmesini beklerken, konut kredilerine yönelik talepte de düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Ülkede hane halkının kullandığı kredilerde temerrüde düşme oranlarının yükseldiğine vurgu yapan bankalar, bu oranlarda artış eğiliminin süreceği öngörüsünde bulundu.

BoE, enflasyonu düşürme amacıyla uyguladığı sıkılaşma politikası kapsamında, politika faizini üst üste 14 kez yükselterek son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'e çıkarmıştı. BoE, eylüldeki son toplantısında oranları sabit tutmuştu.