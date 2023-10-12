Beklentilerin aksi gerçekleşti: Japonya’da çekirdek makine siparişleri düştü

Japonya'da 6-9 aylık orta vadeli dönemde şirketlerin sermaye harcamalarının göstergesi olarak kabul edilen çekirdek makine siparişleri, piyasa beklentilerinin beklentilerin aksine düşüş gösterdi.

Japonya Kabine Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, çekirdek makine siparişleri Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış olacağı yönünde oluşmuştu.

Bu durum, küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişelerin ve Çin'deki istikrarsız toparlanmanın, Japonya'da şirketlerin yeni yatırım yapma iştahını zedeliyor olabileceğini işaret ediyor.

Siparişler geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,7 düşüş gösterdi. Analistlerin beklentisi bir önceki ay yüzde 13,0 olan düşüşün yüzde 7,3'e geleceği yönündeydi.