ABD enflasyonu beklentilerin üzerinde

ABD'de tüketici enflasyonunda piyasa beklentilerinden aksine düşüş yaşamadı ve bir önceki ayki artış hızını korudu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,7 olan enflasyon artış hızının yüzde 3,6'ya ineceği yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatlarında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde bir artış yaşandı. Piyasalar artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi. Çekirdek enflasyonda önceki artış oranı yüzde 4,3 seviyesindeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1,5 artarken, yıllık düşüş hızı yüzde 0,5'e geldi. Gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,7 arttı.

Eylül ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,2 düşüş gösterdi.