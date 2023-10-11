Cumhuriyet ikramiyesi için Bakan Işıkhan’dan yeni açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi için kapsamın genişlemeyeceğini belirtti. Emekli ikramiyesi dul ve yetim maaşı alanlar dahil olmak üzere 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor.

EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MÜJDESİ

Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı emekli maaşları ile ilgili yapılacak düzenleme yoğunluklu gerçekleşti. Bütçe çalışmaları neticesinde çalışan emekliler hariç olmak üzere 12 milyonu aşkın vatandaşa 5.000 TL emekli ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİNİN MALİYETİ 61 MİLYAR TL OLDU

5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu. Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalanabilecek.

Düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek

Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak

Resmi Gazete'de yayımlanacak

Kasım ayının ilk yarısında emekli ikramiyesi hesaplarda olacak

Ocak ayında emekli maaşı zammı yeniden değerlendirilecek

"KAPSAM GENİŞLEMEYECEK"

Emekli ikramiyesinin kapsamı hakkında konuşan Bakan Vedat Işıkhan, kapsamın genişlemeyeceğini ifade etti.