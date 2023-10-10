Fed üyesinden sıkılaşma açıklaması

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışa ve merkez bankasının gösterge federal fon faizinde daha fazla artış yaparken "dikkatli davranması" gerektiğine işaret ederek, "Yeterince sıkılaştırmama riskini, politikanın çok kısıtlayıcı olması riskine karşı dengelememiz gereken hassas bir risk yönetimi dönemindeyiz" dedi.

Jefferson, Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği'nde yaptığı konuşmada, politikanın gelecekte izleyeceği yolu değerlendirirken, karar verirken, "yüksek tahvil getirileri yoluyla finansal koşullardaki sıkılaşmanın farkında olmaya, bunu aklında tutmaya devam edeceğini" vurguladı.

S&P Global Market Intelligence'dan Chris Varvares, Jefferson'ın sözlerini, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için "muhtemelen daha yapacak çok işi olduğu" şeklinde yorumladı ve bu arada verilerin ekonominin beklenenden daha hızlı büyüdüğünü ve Fed'in politika faizini Aralık ayında tekrar artıracağını gösterdiğini belirtti.

E-Y Parthenon'dan Gregory Daco, "Farklı politika yapıcılardan, koşulların finansal cephede olduğu kadar sıkı kalmaya devam etmesi ve finansal koşulların bu şekilde sıkılaşması ve para politikasının bu şekilde sıkılaşmasından kaynaklanan ekonomik faaliyet açısından yavaşlama türlerini görmeye devam etmemiz halinde Fed'in sıkılaştırma döngüsünü tamamlayacağına dair giderek daha fazla sinyal alıyoruz" değerlendirmesini yaptı.