Bakan Mehmet Şimşek’ten emekliye zam için yeni açıklama!

Kabine Toplantısı sonrası A Haber ve A Para ortak yayını katılan Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken emekli zammı açıklaması geldi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5000 TL emekli ikramiyesi kararı sonrası yeni açıklamada bulundu. Şimşek, "Bütçe imkanlarını sonuna kadar zorladık, bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, "En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3.500, bugün 7.500 TL, en düşük memur maaşı da yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı, reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz, ama enflasyonu tek haneye indireceksek gelirler politikamızın da buna uygun olması gerekiyor, öteki türlü bir sarmala giriyorsunuz, bu kısır döngüyü kırmamız lazım, bu kısırdöngüyü para politikasını rasyonelleştirerek, mali politikası ile yapacağız" ifadelerini kullandı.

KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM EMEKLİ MAAŞLARI OLDU

Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı ekonomi ağırlıklı gündemiyle toplandı. Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı beraber yürüttüğü emekliye zam düzenlemesi hakkında sunum yaptı. Emekli maaşı zammı ve 100. yıla özel Cumhuriyet ikramiyesi görüşüldü. Bütçe çalışmaları doğrultusunda çalışanlar hariç olmak üzere 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi kararlaştırıldı. Müjdeyi Başkan Erdoğan açıkladı.

EMEKLİLERİ RAHATLATACAK KARAR: 5.000 TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDENECEK

Başkan Erdoğan Kabine'de emeklilerle ilgili bir müjdeli kararın alındığını da duyurdu. Buna göre Erdoğan, "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi.

Düzenlemeden çalışan emekliler faydalanamayacak. Emekli ikramiyesinin bütçeye maliyeti ise 61 milyar TL oldu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak. Erdoğan, emeklilerle ilgili durumun yılbaşına tekrar gözden geçirileceğini de sözlerine ekledi.

BAKAN ŞİMŞEK NET KONUŞTU: EMEKLİ ZAMMI İÇİN TARİH VERDİ

Şimşek, "Emekliler bizim önceliğimiz olacak. Emekli zammı rutin olarak yılın başında imkanlara bakılıp ona göre karar verilecek. " açıklamasında bulundu.

EMEKLİ MAAŞLARI OCAK AYINDA YENİDEN ARTACAK

En düşük emekli maaşı ve tüm emekli maaşları Ocak ayında yeniden artacak.

Ocak sonrası dönem için asgari ücret, memur ve emekli maaşları için yeni sistemin devreye girmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde artık 'Enflasyon beklentileri'ne göre ücret düzenlemelerinin yapılacağının sinyalini verdi.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 67,22

Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Buna göre 2023 yılının 2. yarısı için enflasyon oranı yüzde 39,61 olarak hesaplandı. Yani bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş oldu.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 6 AYLIK BEKLENEN ZAM ORANLARI

6 aylık enflasyon oranı yüzde 39,61,

Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,61,

6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 31,71,

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

6 aylık memur zammı yüzde 51,46 oldu.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök maaşlara yansıyor.

Örneğin; 10.000 TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı bu hesaplanan rakamlara göre 13.961 TL'ye yükselecek. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14.519 TL'yi görecek. Ayrıca bu dönem memur zam oranı emekli maaşları için de önemli bir referans değer olacak. Ocak zammı için 5-10 puanlık bir refah payı da masada olacak.

