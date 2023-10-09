Apara Ekonomi Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düşüşünü sürdürdü
Giriş Tarihi: 9.10.2023 15:36

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düşüşünü sürdürdü

Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni düşüşünü sürdürdü

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni üst üste ikinci ayda da düşüş gösterdi, ancak hızında yavaşlama oldu.

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, Euro Bölgesi'nde bir önceki ay -21,5 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Ekim ayında -21,9 puana indi. Piyasa beklentisi endeksin -22,8 puana ineceği yönündeydi.

Cari endeks -22,0 puandan -27,0 puana inerek, 2022 Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Beklenti endeksi -21,0 puandan -16,8 puana çıktı ve Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM HAFİF TOPARLANTI

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da olumsuz görünüm az da olsa toparlandı.

Sentix yatırımcı güven endeksi Ekim ayında -33,1 puandan -31,1 puana çıktı. Böylece üst üste beşinci aylık düşüşün ardından ilk artış yaşanmış oldu.

Cari endeks -38,3 puandan -39,5 puana inerken, beklenti endeksi -27,8 puandan -22,3 puana yükseldi.

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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düşüşünü sürdürdü
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