Mortgage faizi etkisi: Konut alımları daha da zor hale geldi

ABD'de 30 yıllık mortgage faiz oranı üst üste dördüncü haftasında da artış gösterdi ve Ülkede konut almak isteyenler için ev sahibi olmayı daha da sıkıntılı hale getirdi.

ABD Federal Konut Kredisi İpotek Şirketi (Freddie Mac) tarafından açıklanan verilere göre, 5 Ekim ile sona eren haftada sabit faizli 30 yıl vadeli ortalama mortgage oranı 18 baz puan artışla yüzde 7,49'a çıktı.

Freddie Mac'in Baş Ekonomisti Sam Khater, "Mortgage faizleri, en önemli gösterge olan 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin artmasıyla birlikte yükseliş eğilimini sürdürdü" dedi.

Khater, "Enflasyondaki değişimler, istihdam piyasası ve Fed'in bir sonraki hamlesine ilişkin belirsizlik de dahil olmak üzere birçok faktör, bir nesildeki en yüksek mortgage oranlarına katkıda bulunuyor. Bu durumda ev alıcılarının talebini geri çekmesi şaşırtıcı değil." dedi.

30 yıllık faiz oranı geçen yılın aynı haftasına göre 0,83 puan yukarıda bulunuyor. Son 4 haftalık ortalama faiz oranı yüzde 7,29 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 6,66 olarak belirlendi.

Sabit faizli 15 yıl vadeli oran ise 6 baz puan artışla yüzde 6,78 seviyesine geldi. 15 yıllık faiz geçen yılın aynı haftasına göre 0,88 puan daha yüksek seviyede oluştu. Faizin 4 haftalık ortalaması yüzde 6,64 olurken, 52 haftalık ortalama yüzde 5,96 seviyesinde gerçekleşti.