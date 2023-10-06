Moody’s’den revize: Mısır’ın kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Mısır'ın borç ödeyebilirliğinin kötüleştiğini belirterek kredi notunu bir kademe düşürerek 'B3'ten 'Caa1'e indirdi.

Moody's yaptığı açıklamada, "Mısır Merkez Bankası'ndaki varlık satış gelirlerinin gerçekleşmesinin ekonominin döviz likidite tamponunu geri kazanmasına yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi ve Mısır'ın görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

Açıklamada "durağan" görünümün, Mısır'ın 3 milyar dolarlık anlaşma kapsamında IMF'ten resmi mali desteğe erişiminin devam edeceği beklentisini yansıttığını vurgulandı.

Aralık ayında seçimlere hazırlanan Mısır, Mart ayından bu yara para birimini yüzde 50 fazla devalüe etti.