Japon hisse senetleri için tavsiye yükseltildi

Citigroup, ülke ekonomisi ve kazançlarının dirençli görünmesi nedeniyle Japon hisse senetleri için tavsiyesini "nötr "e yükseltirken, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara yüksek oranda maruz kalması nedeniyle İngiliz hisse senetlerini "underweight "e düşürdü.

Citi ayrıca, petrol sektöründeki aşağı yönlü görünüm nedeniyle küresel enerji sektörü için notunu "underweight "e düşürdü.

ABD'de "yumuşak iniş" umutlarının devam etmesi halinde, döngüsel hisse senetlerinin daha iyi performans göstermesi gerektiğini ve Japonya gibi döngüsel piyasaların da bundan fayda sağlayacağını öngördüklerini ifade eden Citi, bu yıl küresel kazanç büyümesi için %1 daralma tahminini korurken, 2024 yılında kazançların %9 oranında büyümesini beklediğini söyledi.

Citigroup'taki hisse senedi stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Küresel ekonomik riskler genel olarak daha dengeli görünüyor, ancak aşağı yönlü riskler devam ediyor. Tahminlerimiz bu yıl tam anlamıyla bir resesyondan ziyade EPS (hisse başına kazanç) 'yavaşlaması' anlamına geliyor. Sığ bir kazanç daralması konjonktürel üstün performans için daha elverişlidir" ifadelerine yer verdiler.