Euro Bölgesi’ndeki büyümenin toparlanması bekleniyor

Goldman Sachs, Euro Bölgesindeki ekonomik büyümenin 2024 yılında %1,25 ile %1,5 arasında toparlanmasını beklediğini bildirdi. Goldman Sacs, Euro Bölgesi'nin bu yüzde 0,5 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs'ın Euro Bölgesi için 2023 tahmini, ABD için %2,2 olan tahminlerinin de oldukça altında. Bununla birlikte, ABD'nin 2024'te %2'lik bir büyüme oranını koruyacağı düşünüldüğünde, Goldman iki bölge arasındaki büyümede döngüsel bir yeniden yakınsama görüyor, çünkü Euro bölgesi için enerji fiyatları ve kredilerden kaynaklanan düşüşler de dahil olmak üzere çeşitli rüzgarların azalmasını bekliyorlar.

GS'nin 2024 tahmini, HSBC'nin Euro bölgesi için %0,5'lik büyüme beklentisinin iki katı.

Ancak GS, maliye politikası risklerine dikkat çekiyor.

Sven Jari Stehn liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri 5 Ekim tarihli bir notta "Maliye politikası Avrupa'nın 2024'te büyümeyi yakalamasına yönelik ana riski oluşturuyor. Yükselen uzun vadeli faiz oranları ve yavaşlayan nominal büyüme, özellikle İtalya'da daha keskin bir mali ayarlamanın gerekli olabileceğine dair risklere işaret ediyor" dedi.