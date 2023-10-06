Apara Ekonomi ECB üyesi: Euro bölgesindeki fiyat artışları endişe verici
Giriş Tarihi: 6.10.2023 08:40

ECB üyesi: Euro bölgesindeki fiyat artışları endişe verici

ECB üyesi: Euro bölgesindeki fiyat artışları endişe verici

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro bölgesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Nagel, "Euro bölgesi enflasyonu düştü ancak mücadele henüz kazanılmadı" dedi.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Euro bölgesi enflasyonunun düştüğünü ancak mücadelenin henüz kazanılmadığını ve temel fiyat artışındaki yüksek oranın endişe verici olmaya devam ettiğini söyledi.

Nagel yaptığı konuşmada, "Enflasyon şimdi yeniden düşüyor, ancak 'açgözlü canavar' henüz yenilmedi. Endişe verici olan çekirdek oranın çok yüksek seyretmeye devam etmesi" ifadelerini kullandı.

"ECB, enflasyonun orta vadeli hedefimiz olan %2'ye dönmesini sağlayana kadar kısıtlayıcı duruşunu sürdürmelidir" diye konuşan Nagel, ECB yönetim kurulu üyesi ve gelecekteki İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta'nın da aralarında bulunduğu, Euro bölgesinin merkezi bir mali kapasite oluşturması yönündeki çağrıları da geri çevirdi. Nagel, salgın sonrası toparlanmaya ve yeşil dönüşüme yardımcı olmak için bloğun kurduğu 750 milyar avroluk Yeni Nesil AB Fonu'nun tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Nagel, "O zamanki acil durum göz önüne alındığında bu anlaşılabilir bir istisnaydı."Ancak mevcut entegrasyon seviyesi göz önüne alındığında, bir kereye mahsus bir istisna olarak kalmalıdır" dedi.

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ECB üyesi: Euro bölgesindeki fiyat artışları endişe verici
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