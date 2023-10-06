Almanya’da fabrika siparişleri arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9 artarken, ağustos 2022'ye göre yüzde 4,2 azaldı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,8 artması yönündeydi. Söz konusu siparişlerde temmuz 2023'te revize olarak yüzde 11,3 düşüş görülmüştü.

Almanya'da ağustosta, aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 4 ve yurt dışından siparişlerde yüzde 3,9 artış yaşandı.

Destatis açıklamasında, "Ağustos 2023'te gelen siparişlerdeki güçlü artış büyük ölçüde bilgi işlem ekipmanları, elektronik ve optik ürünlerin üretimindeki yüzde 37,9'luk artıştan kaynaklandı. Artış öncelikle elektronik bileşenlerin imalatı alanından kaynaklandı. Elektrikli ekipman imalatında (yüzde 8,7) ve ilaç endüstrisinde (yüzde 4,0) gelen siparişlerdeki artışlar da genel sonuca olumlu etki yaptı." ifadesine yer verildi.

Ağustosta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 9,3, sermaye malı siparişleri yüzde 0,1 yükseldi. Tüketim malı üreticilerinin siparişlerinde yüzde 8,8 artış görüldü.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığının konuya ilişkin değerlendirmesinde, göstergelerin "endüstriyel ekonominin üçüncü çeyrekte dibe vurmuş olabileceğine" işaret ettiği belirtilerek, "Kademeli bir ekonomik toparlanma gelecek yılın başında başlamalı." ifadesi kullanıldı.

Ağustosta fabrika siparişlerinde beklentilerin çok üstündeki artış olmasına rağmen Almanya'da imalat sektöründe hazirandan ağustosa kadar gelen siparişler bir önceki 3 aya göre yüzde 11,3 düşük bulunuyor.

Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler, Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, yüksek enerji fiyatları, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkileyen unsurlardan.