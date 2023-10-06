AB liderleri rekabet gücünün artırılmasını tartışacaklar

Avrupa Birliği liderleri, bloklarının rekabet gücünü nasıl güçlendirebileceklerini yeni yeşil ve dijital teknolojilerin ön saflarında nasıl yer alabileceklerini ve başta Çin olmak üzere üçüncü ülkelere olan bağımlılığı nasıl azaltabileceklerini görüşecekler.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, bugünkü zirve öncesi liderlere gönderdiği mektupta Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin Avrupa'yı enerji bağımlılığını azaltma ve daha sağlam bir ekonomik temel oluşturma yoluna soktuğunu söyledi. Granada zirvesinin, zorlu bir jeopolitik ortamda AB'nin dayanıklılığını ve rekabet gücünü sağlayacak bir strateji belirleyerek ileriye bakma zamanı olacağını vurguladı.

Güney İspanya'daki toplantı, önümüzdeki aylarda Avrupa Komisyonu'nun, özellikle askeri amaçlı kullanılabilecek teknolojilerin ihracat ve çıkışının daha sıkı kontrol edilmesine yol açabilecek önerilerine ilişkin tartışmaların yönlendirilmesine yardımcı olacak.

AB yürütme organı 27 AB üyesiyle birlikte çalışarak yıl sonuna kadar bloğun ekonomik güvenliği açısından gelişmiş yarı iletkenler, yapay zeka, kuantum teknolojisi ve biyoteknolojiyle bağlantılı herhangi bir risk olup olmadığını değerlendirmeyi planlıyor.

Komisyon tarafından Haziran ayında açıklanan Avrupa Ekonomik Güvenlik Stratejisinin bir parçası olan bu strateji, AB'nin kendi iç pazarını güçlendirmesi, araştırmaları teşvik etmesi, güvenilir ortaklarla ittifaklar kurması ve mevcut ticari savunma araçlarını kullanması ve yenilerini değerlendirmesi çağrısında bulunuyor.

Tartışmanın bir kısmı, ülkelerin ulusal güvenlik politikalarını uyumlaştırmaya ve bazı yetkilerini Brüksel'e devretmeye ne derece istekli olduklarına da odaklanacak.

Bir diğer husus da Avrupa pazarlarının yabancı şirketlere ne ölçüde açık kalması gerektiği olacak. İsveç ve Hollanda gibi ülkeler daha açık pazarlar isterken, Fransa gibi diğer ülkeler yerli üreticileri korumaya daha fazla odaklanma taraftarılar.