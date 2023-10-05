Moody’s Codelco’nun kredi notunu düşürdü

Kredi notunun düşürülmesi, Codelco'nun kredi profilinin düşük üretim hacimleri, dolayısıyla daha yüksek maliyetler ile üretim seviyelerini iyileştirmek ve güvence altına almak için daha yüksek sermaye harcaması gereklilikleri nedeniyle zayıflamasını yansıtıyor.

Codelco Başkanı Maximo Pacheco, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bakır üretiminde gelecek yıl toparlanmanın beklendiğini belirtti.

Codelco'nun bakır üretimi 2022'de son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum kısmen madenlerinin ömrünü uzatmaya yönelik önemli projelerdeki gecikmelerden kaynaklandı. Şirket bu yılki üretim tahminini de düşürdü.