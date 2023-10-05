Apara Ekonomi Moody's Codelco'nun kredi notunu düşürdü
Giriş Tarihi: 5.10.2023 09:36 Son Güncelleme: 5.10.2023 09:36

Moody's Codelco'nun kredi notunu düşürdü

Moody’s Codelco’nun kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Şili'nin devlete ait bakır şirketi Codelco'nun kredi notunu düşürdü.

Kredi notunun düşürülmesi, Codelco'nun kredi profilinin düşük üretim hacimleri, dolayısıyla daha yüksek maliyetler ile üretim seviyelerini iyileştirmek ve güvence altına almak için daha yüksek sermaye harcaması gereklilikleri nedeniyle zayıflamasını yansıtıyor.

Codelco Başkanı Maximo Pacheco, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bakır üretiminde gelecek yıl toparlanmanın beklendiğini belirtti.

Codelco'nun bakır üretimi 2022'de son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum kısmen madenlerinin ömrünü uzatmaya yönelik önemli projelerdeki gecikmelerden kaynaklandı. Şirket bu yılki üretim tahminini de düşürdü.

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Moody's Codelco'nun kredi notunu düşürdü
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