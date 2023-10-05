KKTC’de enflasyon yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı yüzde 3,27 olurken, geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 80,90'dan yüzde 81,22'ye yükseldi.

KKTC İstatistik Kurumu'nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 63,64 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 17,89 ile Eğitim ana grubunda gerçekleşti. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 9,86, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 4,72, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 4,52, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 3,79, Ulaştırma ana grubunda yüzde 3,75, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 3,27, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2,55, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 1,54, Sağlık ana grubunda yüzde 1,35 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 6,58 ve Haberleşme ana grubunda yüzde 1,05 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 518 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 87 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 157,35 Kırmızı Lahana, yüzde 93,63 Beyaz Lahana ve yüzde 87,55 ile Halı Saha Kiralama Ücreti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 40,00 Piyango Bileti (TC), yüzde 28,31 Bamya ve yüzde 27,82 ile Limon olarak belirlendi.