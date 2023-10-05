Fitch: Kredi notu üzerinde etkisi olmaz

Fitch'in ülke notları eş başkanı Richard Francis Bloomberg News'a yaptığı açıklamada, "ABD Federal hükümetin finansmanı müzakereleri etrafındaki siyasi çekişmenin gergin kalmasını bekliyoruz ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir kapanma göz ardı edilemez. Ne olursa olsun, siyasi çekişmelerin ve hatta önümüzdeki haftalarda federal hükümetin kapanmasının ABD'nin 'AA+'/Durağan ülke notunu etkileyeceğini düşünmüyoruz"

Fitch, ABD'nin kredi notunu Ağustos ayında AAA'dan AA+'ya düşürmüş ve mali ve borç konuları da dahil olmak üzere son 20 yılda yönetim standartlarında "istikrarlı bir bozulma" olduğunu belirtmişti.