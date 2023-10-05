Fed üyesi ekonominin yumuşak iniş yapabileceğini konusunda iyimser

Chicago Fed Başkanı Austan Goldsbee, Fed'in yumuşak inişe giden "altın yol" olarak adlandırdığı yolda ilerlemeye devam edebileceği konusunda iyimserliğini koruduğunu belirterek, "Son bir yıl içinde, işsizlik oranı %4'ün altında kalırken bile enflasyon önemli ölçüde geriledi. Enflasyon henüz Fed'in %2'lik hedefine dönmemiş olsa da, son veriler oldukça cesaret verici" dedi.

Goolsbee, "Enflasyon oranını istediğimiz seviyeye geri getirme konusunda oldukça önemli bir ilerleme kaydediyoruz. Enflasyonun %3,5 ya da %3'te durup durmayacağına ilişkin tüm dikkat ve hararete rağmen şunu belirtmek isterim: Enflasyonun üç aylık performansını ele alırsanız, %3'ü çoktan aştık. Şimdiden daha da düşürüyoruz" diye konuştu.