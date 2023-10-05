Apara Ekonomi Avustralya'da ticaret fazlası piyasa tahminlerini aştı
Giriş Tarihi: 5.10.2023 09:34 Son Güncelleme: 5.10.2023 09:34

Avustralya'da ticaret fazlası piyasa tahminlerini aştı

Avustralya’da ticaret fazlası piyasa tahminlerini aştı

Avustralya'da demir cevheri sevkiyatında ve altın ihracatında yaşanan artışa bağla olarak, ticaret fazlası piyasa tahminlerinin üzerine çıktı.

Avustralya İstatistik Bürosu(ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Ağustos ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle ticaret 9,64 milyar Avustralya Doları(A$) fazla verdi. Piyasaların beklentisi 8,73 milyar A$ fazla verileceği yönündeydi.

Mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat aylık yüzde 4,0 artışla 55 milyar
690 milyon A$ olurken, ithalat aylık yüzde 0,4 düşüşle 46 milyar 51 milyon A$ seviyesine indi.

ABS, metal cevherleri ve mineraller ihracatının yüzde 4,4, altın ihracatının ise yüzde 96,7 gibi yüksek bir oranda arttığını bildirdi.

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinin gelişen ekonomilerine yapılan demir cevheri ve fosil yakıt satışlarının desteğiyle neredeyse altı yıldır ticaret fazlası veriyor.

Geçtiğimiz mali yılda artan emtia fiyatları ve buna eşlik eden vergi gelirleri, ülkenin bütçesinin 2008'den bu yana ilk kez fazla vermesine neden oldu.

Yakıtlar ve madeni yağlar ithalatı, artan uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle yüzde 20,8 yükseldi.

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Avustralya'da ticaret fazlası piyasa tahminlerini aştı
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