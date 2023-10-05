Alman Tasarruf Bankaları Birliği, Alman ekonomisinin bir dönüşüme ihtiyaç duyduğuna inanıyor

Alman Tasarruf Bankaları Birliği Baş Ekonomisti Reinhold Rickes, yayınladığı araştırma raporunda Almanya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rickes yayınladığı raporda, "Almanya bir iş merkezi olarak zor durumda, ancak demografi, karbonsuzlaşma, küreselleşme ve sanayisizleşme tehdidi gibi yapısal zorluklara ekonomi politikası yoluyla kararlı bir şekilde yanıt verilirse, Almanya bir iş merkezi olarak yeni bir güç kazanacaktır" dedi.

Kreissparkasse Köln'ün baş ekonomisti Carsten Wesselmann de yeni büyümeyi tetiklemek için yapay zeka ve dijitalin kilit unsurlar olduğunu, değişim ve uzlaşma isteğinin yanı sıra esneklik ve inisiyatifin de gerekli olduğunu söyledi.

Wesselmann, yeni girişimlerin teşvik edilmesi, eğitimin güçlendirilmesi, bürokratik engellerin azaltılması ve altyapının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere yapısal değişimin şekillendirilmesinde siyasetin belirleyici bir rol oynayacağını vurguladı.