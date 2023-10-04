Cleveland Fed Başkanı: Gelecek toplantıda faiz artışını destekleyebilirim

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonominin Eylül ayındaki FOMC toplantısı öncesi ile aynı performansı göstermeye devam etmesi halinde Fed'in bir sonraki politika toplantısında yeni bir faiz artışını destekleyeceğini söyledi.

Mester gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer ekonomi bir sonraki toplantıda da son toplantımızdaki gibi görünürse, bir faiz artışı daha yaparım" dedi.

Fed yetkililerinin geçen ay yayınladıkları medyan tahminlerin %2'lik enflasyon hedefine Haziran ayında beklenenden daha geç ulaşacaklarını göstermesinden endişe duyduğunu belirten Mester, ancak kararların gelecek toplantılarda ekonominin nasıl geliştiğine bağlı olarak alınacağını vurguladı. Mester, "Gelen tüm verileri bekleyip göreceğiz ve değerlendirmeyi o zaman yapacağız" diye konuştu.

Bu yıl para politikası kararlarında oy kullanmayacak olan Mester, yetkililerin uzun vadeli Hazine getirilerinde son dönemde yaşanan artışı izlediklerini ve bunun finansal koşulların sıkılaşmasına ve büyümenin ılımlı hale gelmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, artışın devam edeceğinin net olmadığını belirtti.

Mester, "politika ekonomiyi gecikmeli olarak etkilediği" için enflasyon %2'ye geri dönene kadar faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutmanın "uygun" olacağını düşünmediğini de söyledi.