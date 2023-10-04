BOJ’un acil tahvil alımı gerçekleştirmesi faizi geriletmedi

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bugün acil bir tahvil alımı gerçekleştirerek bir önceki plansız operasyona göre daha fazla tahvil almayı teklif etmesine rağmen 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili getirilerini 10 yılın zirvesinden indirmeyi başaramadı.

Gösterge 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili getirisi, şu anda 2013 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesi olan %0,78 civarında işlem görüyor.

BOJ Çarşamba günü yaptığı açıklamada, düzenli olarak planlanan JGB alımlarına ek olarak, 5 ila 10 yıl arasında vadeye sahip 675 milyar yen (4,52 milyar dolar) değerinde tahvil satın almayı teklif ettiğini bildirdi.

Banka, 10 yıllık tahvil getirisinin son on yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından planlanmamış tahvil alım operasyonunu gerçekleştireceğini pazartesi günü duyurmuştu.

Tokai Tokyo Securities'de stratejist olan Kazuhiko Sano, "BOJ, piyasanın beklediğinden çok daha fazla 10 yıllık tahvil almayı teklif etti ancak etkisi çok sınırlı oldu" dedi.

20 yıl vadeli Japon devlet tahvili getirisi Ocak 2014'ten bu yana görülmemiş bir seviye olan yüzde 1,55'e yükselirken, beş yıl vadeli Japon devlet tahvili getirisi yüzde 0,335 ile 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BOJ ayrıca düzenli olarak planlanan diğer vadelerdeki alımlar için de tekliflerini açıkladı. Miktar tüm tahviller için değişmedi.

Ek tahvil alım operasyonu, Japon yeninin güçlenmeden önce dolar karşısında kısa süreliğine 150 seviyesine kadar zayıflamasının ardından Japon yetkililerin döviz piyasasına müdahale edip etmediğine dair spekülasyonların dolaştığı bir dönemde geldi. JPY=EBS

Sano, "Yen bu seviyeye düşerken ve BOJ'un politika değişikliğine ilişkin spekülasyonlar artarken, getirilerdeki yükseliş ivmesini tersine çevirmek zor," dedi.

ABD Hazine tahvillerinin getirileri, Federal Rezerv'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı endişeleriyle Salı günü 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna karşılık BOJ, bir politika değişikliği beklentisi artmasına rağmen henüz ultra gevşek para politikasından çıkmadı.