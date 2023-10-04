Atlanta Fed Başkanı’ndan ABD Hazine kağıdı getirisine ilişkin açıklama

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, uzun vadeli ABD Hazine kağıdı getirilerindeki istikrarlı yükselişin henüz ekonomiyi tipik bir Fede sıkılaştırma döngüsünde beklenenden daha fazla yavaşlatma belirtileri göstermediğini söyledi.

Bostic gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha sıkı finansal koşullar, politikamızın yaratmaya çalıştığı şeyin bir parçasıdır. Bunun ekonomik sonuçlarda değişikliklere dönüşmesi gerekiyor. Bugüne kadarki tepkinin derecesinin, olağan bir sıkılaştırma döngüsünde gerçekleşecek olanın sınırlarının dışında olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Farklı piyasa güçleri nedeniyle koşulların aşırı sıkılaşması halinde, Fed'in şu anda gösterge gecelik faiz oranını faiz indirimlerinin başlayabileceği belirten Bostic, faizin gelecek yılın sonuna kadar mevcut %5,25-%5,50 aralığında sabit tutmasını öngören politika yolunu gözden geçirmeye yönelebileceğini vurguladı.