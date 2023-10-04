ABD Hazine Bakanı’ndan ABD yorumu: Çin’e aşırı bağımlı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin başta temiz enerji ürünleri olmak üzere kritik tedarik zincirlerinde Çin'e aşırı bağımlı hale geldiğini söyledi ve ABD'nin tedarik kaynaklarını genişletmesi gerektiğini vurguladı.

Fortune CEO etkinliğinde konuşan Yellen, sanayi politikasına "güçlü bir inanan" olmadığını, ancak diğer ülkeler büyük sübvansiyonlarla yarı iletken endüstrileri kurarken ABD'nin buna çok uzun süre seyirci kaldığını savundu. Yellen, ABD'nin kendine ait güçlü bir yarı iletken sektörü olmadan ulusal güvenlik kaygılarıyla karşı karşıya kalacağını öne sürdü.

Yellen, geçen yıl çıkarılan Çipler ve Bilim Yasası'nın bu eğilimi tersine çevirmeye yardımcı olacağını belirtti.

"ABD EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ KONUSUNDA ÇOK İYİMSERİM"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, şaşırtıcı derecede dirençli bir ABD ekonomisinin yatırımcıları enflasyonu düşürmek için ne gerekeceğini sorgulamaya sevk ettiğini söyledi.

Fortune CEO Initiative konferansında konuşan Yellen, "İnsanlar enflasyonu düşürmek için tam olarak ne gerektiğini anlamaya çalışıyorlar. Ve gördükleri ekonomik dayanıklılık belki daha uzun süre daha yüksek olacağını gösteriyor, ama göreceğiz. Bence bu hiçbir şekilde kesin değil" dedi.

Yellen ayrıca, yeşil enerjiye geçiş gibi daha yüksek yatırım harcaması oranlarının uzun vadede daha yüksek faiz oranları anlamına gelmesinin mümkün olduğuna işaret ederken, demografik eğilimler gibi son on yıllarda faiz oranlarını düşük tutan yapısal güçlerin de "canlı ve iyi" olmaya devam ettiğini vurguladı.

Yellen, tahvil getirilerinin uzun vadede yüksek kalıp kalmayacağı yönündeki bir soruya, "Cevabım, bilmiyorum. Bu harika bir soru ve hem benim hem de yönetimin aklında olan bir soru" yanıtını verdi.

ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu da söyleyen Yellen, "Tüketici harcamaları güçlü kalmaya devam ediyor, yatırım harcamaları sağlam. Konut piyasası istikrar kazandı ve yukarı doğru hareket ediyor gibi görünüyor. Ayrıca, kısa vadeli enflasyon, son derece güçlü bir işgücü piyasası bağlamında düşüyor" dedi.